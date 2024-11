Spalletti sicuro: "Savona non è un esperimento. Gatti in crescita". E su Kean...

Spalletti: "Savona non è un esperimento"

"Il livello del calcio italiano? Queste sono valutazioni dove non posso entrare. Quando sono venuto qui sapevo di trovare trenta calciatori fortissimi. All'Europeo, ripeto, non li ho messi nelle migliori condizioni, oggi invece stiamo trovando delle soluzioni. Il calcio italiano sta migliorando nel far giocare sempre più giovani. Abbiamo una Under 21 forte, possiamo pescare da lì, anche U20 e U19. Secondo me siamo in ottima salute. Io in realtà non ho cambiato tanto, stiamo facendo dei ragionamenti coerenti sulle chiamate. Sono ragazzi che se lo meritano e noi vogliamo scoprire fino a quanto sono forti. Comuzzo gioca nella Fiorentina in altissimo in classifica, Savona è un titolare della Juventus, non direi che sono tanto degli esperimenti. Lo zoccolo della squadra si vede bene quale sia. Comuzzo come Vierchowod? È lo stesso discorso che facevo prima, dobbiamo stare attenti a non farli diventare presuntuosi. Ha iniziato a giocare ora, può assomigliargli sì, nel nome Pietro per esempio lo è già. Poi gli auguro di fare quello fatto da Vierchowod, ma per ora godiamoci le sue qualità e basta", ha concluso Spalletti.