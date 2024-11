Heysel, da Spalletti a Buffon: l'omaggio della Nazionale alle 39 vittime

Italia, l'omaggio alle vittime dell'Heysel

La tragedia dell'Heysel è una delle più dolorose della storia del calcio e non solo di quella bianconera. Una ferita ancora aperta nel cuore di molti sportivi. Per questo motivo tutti i giocatori dell'Italia, insieme allo staff, all'allenatore, Buffon e Gravina hanno voluto dedicare un omaggio e un forte applauso in memoria dei tifosi che hanno perso la vita ventinove anni fa. Presente anche Annalies Verlingen, la ministra dell'interno belga, che ha preso anche parola: "Stiamo ricordando una storia tragica che unisce i nostri Paesi: un giorno di sport che si è trasformato in un giorno terribile, la celebrazione della competizione sportiva che si è trasformata in una strage. Ricordiamo e rendiamo omaggio oggi insieme alla memoria di chi è morto, prendendo l'impegno che non accada mai più, che lo sport unisca e non divida, che tutti i tifosi si divertano in sicurezza".

