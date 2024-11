Spalletti: “Locatelli? Gli brillavano gli occhi. Vedo cose diverse grazie a Motta”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Belgio-Italia, partita potenzialmente decisiva per il girone di Nations League degli azzurri, che al momento sono in testa alla classifica. Il ct prima di presentare la sfida ha dedicato un pensiero alle vittime dell'Heysel, dopo la commemorazione: "Deve rimanere nella memoria di tutti questa storia, lo dobbiamo per rispetto a tutte le persone che sono mancate e alle loro famiglie. Lo dobbiamo ricordare affinché non accada più. Il calcio è fatto di cose belle, ci sono momenti tristi come questi che non devono risuccedere. Lo stadio è un luogo per divertirsi e amare uno sport caro a tante persone. Se ricordo quella sera? La ricordo benissimo. Da quello che doveva essere la felicità del seguire una partita così importante ne subimmo tutti un effetto che diventò devastante per il calcio. È un ricordo ancora vivo e che dobbiamo usare in maniera corretta per quello che è il bello e il futuro di questo sport".