Cambiaso: "Onoreremo la memoria dell'Heysel". Poi la frase sul ruolo: "Non ho..."

L' Italia è pronta a scendere in campo contro il Belgio per cercare di difendere il primo posto nel girone di Nations League . A presentare la sfida contro i diavoli rossi ci ha pensato anche Andrea Cambiaso , oltre al commissario tecnico Luciano Spalletti . Il terzino "tuttocampista" della Juventus è tra i giocatori più in forma del campionato e anche nelle precedenti partite con gli azzurri ha confermato questo status.

Italia, Cambiaso: "Dobbiamo onorare le vittime dell'Heysel"

L'esterno ha iniziato la conferenza con un ricordo ed un omaggio alle vittime dell'Heysel: "La celebrazione è stato un momento molto toccante chiaramente. Tutti noi non eravamo nati però conosciamo benissimo la storia. È stata una tragedia e ovviamente cercheremo di onorare le vittime facendo il nostro mestiere e cercando di vincere la partita". Poi sul suo percorso di crescita tra Juve e Nazionale: "Stare nel vivo del gioco? Questa mia abilità la sto migliorando nel corso del tempo, ma credo sia in costante evoluzione. Devo migliorare ogni aspetto del mio gioco. Tutti i calciatori dovranno saper fare più cose in campo, il calcio va in questa direzione come ci ha detto più volte il mister".

Cambiaso: "Non ho un ruolo preferito"

Cambiaso ha infine risposto ad una domanda sul ruolo preferito in campo, vista la grande duttilità che sta dimostrando anche in bianconero con Thiago Motta: "Io cerco di rendermi utile per ciò che è utile alla squadra ed in funzione di quello che fanno gli avversari. Non ho un ruolo preferito, a sinistra gioco più sui binari mentre a destra entro più dentro al campo".

