Diretta Belgio-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia torna in campo in Nations League nell'incontro valido per la quinta e penultima giornata della fase a gironi. Reduci dal successo per 4-1 contro Israele, gli uomini di Luciano Spalletti ritrovano il Belgio dopo la bella prestazione all'Olimpico, che tuttavia non ha fruttato più di un punto in classifica. La selezione di Domenico Tedesco ha approfittato della superiorità numerica in seguito all'espulsione di Pellegrini, e rallentato così l'allungo degli Azzurri in testa al Gruppo 2 della Lega A. Retegui e compagni si presentano all'appuntamento con 10 punti in classifica davanti alla Francia, distante una lunghezza. A seguire, i Diavoli Rossi con 4 punti (ko anche contro la formazione di Didier Deschamps nell'ultima sfida interna) e Israele a 0: ciò vuol dire che a Bruxelles basterà anche solo un pareggio per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, che al prossimo appuntamento vedrà l'Italia ospitare i Bleus a San Siro nell'incontro in programma domenica 17 novembre alle ore 20.45.