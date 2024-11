Spalletti, Italia da leoni e certezza sul progetto: "Si è detto 500 volte"

"E' bello fare gol ma è bello vincere così perchè abbiamo sofferto, giocato, dimostrando di giocare ogni partita senza subire. Nel gruppo c'è molta serenità e fa bene a ogni allenamento, ognuno non vede l'ora di arrivare al prossimo raduno". Così Sandro Tonali commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria dell' Italia contro il Belgio in Nations League. "Ogni partita è diversa, oggi giocavamo contro una squadra molto forte. Siamo partiti trovando certi spazi, poi ce ne erano altri. Abbiamo mantenuto la semplicità, nessuno si è inventato niente facendo bene quello che sappiamo fare", ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Di Lorenzo

"Sono contento della prestazione, la cosa più importante è il risultato della squadra. Siamo partiti con questo nuovo ciclo con i ragazzi scelti dal mister e siamo veramente contenti di questo nuovo inizio. Il mister ci chiede di giocare, divertirci e di non avere una posizione fissa in campo. L'interscambio non dà punti di riferimento agli avversari e in questo siamo molto bravi". Di Lorenzo è tornato poi sull'esperienza a Euro 2024: "In Germania è stata un'esperienza brutta, ma fa parte del passato. Siamo stati bravi a ripartire, si sta creando entusiasmo perché si vede una squadra unita, una famiglia e questa è la cosa più importante. Lukaku? Quando incontri questi grandi calciatori devi cercare di limitarli il più possibile e credo che ci siamo riusciti, questo gruppo vuole difendere e attaccare tutti insieme. Dobbiamo rimanere attaccati a questa cosa".

Rovella: "Sono felice!"

Anche Niccolò Rovella è intervenuto ai microfoni di RaiSport dopo il suo ottimo esordio in azzurro: "Già esordire è stato incredibile, poi è arrivata anche la vittoria e sono felice. Il mister mi chiedeva tante cose, è giusto che mi richiami, è un orgoglio essere chiamato da lui. È un bell’inizio di stagione, spero di continuare così di fare ancora meglio sia con la Nazionale sia con la Lazio. È un grande gruppo, non dobbiamo porci limiti e andare avanti così. L’esordio lo dedico a mamma e papà che mi hanno sempre supportato anche quando ero lontano da casa".