Pagelle Italia: Donnarumma come il mito, Cambiaso a metà, ansia Kean

Barella 6.5

Grande la curiosità per vederlo all'opera dietro la punta: il primo tiro, in assoluto anche dell'Italia, è al 6', ma sono interessanti soprattutto i movimenti tra le linee, con Spalletti che dopo 10' lo richiama per muoversi meglio. Lui risponde con il tocco delizioso che innesca Di Lorenzo nell'azione del vantaggio. Raspadori (34' st) ng.