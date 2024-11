Bonucci, che esordio con l’Italia U20: da 2-0 a 2-3 nel segno di Vacca

L'avventura di Bonucci come assistente di Corradi con l' Italia U20 comincia con un'incredibile vittoria. Gli azzurri ritrovano il successo in Elite League , che mancava dal match d'esordio, e vincono in rimonta contro i pari età della Polonia . I giovani ragazzi salgono così a sette punti in classifica e ritrovano qualche speranza per continuare a lottare per il titolo, dopo gli ultimi tre successi di fila nelle precedenti edizioni.

Italia U20, clamorosa rimonta con la Polonia

L'obiettivo principale in queste categorie resta sicuramente quello di sfornare talenti e l'Italia sta percorrendo questa strada, ma vincere sicuramente fa piacere a tutti, soprattutto considerando i successi degli ultimi anni a livello giovanile. Non solo qualità, infatti i ragazzetti di Corradi e Bonucci sfornano una prova di personalità, culminata con un'incredibile rimonta nei minuti di recupero. Una gara da film degli azzurrini contro la Polonia: Majchrzak sblocca il match sul finire del primo tempo, Krajewski raddoppia nella ripresa e poi a dieci minuti dal termine Vacca, giovane della Juventus, dà il via all'impresa che si manifesta con i gol di Ciammaglichella e la doppietta dell'attaccante bianconero negli istanti finali del match.

La formula dell'Elite League

Come funziona questo torneo? Si tratta di un format creato in maniera totalmente autonoma e promosso dalle otto federazioni delle nazionali che partecipano. La formula della manifestazione prevede un girone all'italiana, quindi sette partite di sola andata. E decretare il vincitore è molto semplice: chi fa più punti. In caso di ex aequo si va a considerare la differenza reti.