Bonucci pronto per Sanremo, Perin come Borghese: "Voto 10!"

La prima esperienza di Leonardo Bonucci nella sua carriera di allenatore non poteva iniziare meglio. L'ex difensore della Juve è entrato a far parte dello staff tecnico dell'Italia U20, capeggiato da Bernardo Corradi come commissario tecnico. Alla prima partita con Bonucci gli azzurrini si sono imposti per 2-3 sulla Polonia con una clamorosa rimonta. Intanto l'ex centrale, come ormai consuetudine nel mondo del calcio quando si entra in un nuovo gruppo, ha sostenuto il famoso rito di iniziazione: in piedi sulla sedia a cantare.

Bonucci, il rito d'iniziazione con l'Italia U20 Bonucci ha pubblicato tutto su Instagram, dove ha postato alcuni scatti dei suoi primi giorni e, ovviamente, il video di discorso e canzone: "Sono Leonardo Bonucci, per me è veramente un piacere ed un onore essere qui. Al di là di quello che ho fatto da calciatore, inizia per me una nuova vita. Ringrazio il mister e voi per l'opportunità: stare con voi vuol dire crescere, apprendere e migliorare. È la cosa più bella che potevo chiedere all'inizio di questo percorso: stare con dei giovani, in un gruppo e uno staff che mi fa divertire, che mi ha accolto dal primo giorno. Vi dedico questa canzone". La scelta è ricaduta su 'Guasto d'amore' di Bresh, una canzone nata per il Genoa ma con Bonucci che ha voluto estendere il significato al gruppo dell'Italia U20, intonandola in maniera più che soddisfacente e con grandi apprezzamenti da parte di tutti gli azzurri.

Ad accompagnare il post di Bonucci la didascalia "GUASTO D'AMORE...per il Tricolore. Grazie ragazzi. La prima non si scorda mai, e vinta così ancora di più". Non sono mancati, ovviamente, i like a tinte bianconere, tra calciatori della Juve ed ex. Sono arrivati i 'mi piace' di Kostic, Nico Gonzalez, Perin, Bremer, Chiellini, McKennie, Miretti, Cannavaro e Vlahovic. Apprezzamenti anche da parte della Juve Women con Caruso, Bonansea e Girelli. Perin però non si è limitato al like, ma ha anche commentato, con una valutazione alla Alessandro Borghese nel programma '4 ristoranti': "Voto 10: esecuzione, atteggiamento, scelta musicale".

