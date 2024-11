Diretta Italia-Francia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - La sconfitta e l'eliminazione dall'Europeo con la Svizzera resterà una ferita aperta, però Luciano Spalletti sarebbe il primo a brindare a una vittoria sulla Francia, sulla spinta dei 68mila tifosi che stasera riempiranno San Siro. D’accordo, per centrare il primo posto nel girone all’Italia basterebbe anche perdere con un solo gol di scarto, ma vuoi mettere la soddisfazione di fare due su due contro i vice campioni del mondo? Per questo motivo i cambi rispetto alla gara vinta in Belgio saranno minimi tanto più se verrà confermata la formazione provata ieri con insistenza ad Appiano Gentile (con il ritorno di Barella a centrocampo, Locatelli in regia e Maldini trequartista alle spalle di Retegui: unici ballottaggi, oltre a quello in attacco con Kean, Savona-Cambiaso a destra, con il primo favorito). È abituato a convivere con le critiche, nonostante abbia vinto un Mondiale, una Nations e 104 partite sulla panchina della Francia in dodici anni da ct. Didier Deschamps ha la scorza dura, quella dei baschi, forgiata anche grazie alle sei stagione vissute in Italia fra campo e panchina. Per lui essere nel mirino della critica francese per lo 0-0 di giovedì contro Israele è come un leggero solletico. Va avanti, per la sua strada, con le sue scelte, con un gioco che soprattutto nel 2024 non è piaciuto a molti, complice un attacco spesso sterile (da Euro2024 a giovedì, in 11 partite la sua squadra ha segnato 13 gol, ma solo in tre occasione è andata oltre un gol). Questa sera non ha nulla da perdere. La qualificazione ai quarti di Nations è già stata ottenuta. Se vincerà, con due gol di scarto, arriverà primo, altrimenti si accomoderà alle spalle dell’Italia