Rabiot doppietta, Cambiaso non basta: Francia prima, l'Italia di Spalletti ko

L' Italia esce sconfitta dal prato di San Siro per mano della Francia che si è imposta col punteggio di 3-1: mattatore della serata l'ex bianconero Rabiot , autore di una doppietta. Sugli scudi anche l'ex giallorosso Digne che ha fornito due assist e propiziato la rete del 2-0 su una punizione deviata in porta da Vicario. Gli azzurri di Spalletti chiudono al secondo posto il gruppo B di Nations League a quota 13 punti alle spalle della nazionale allenata da Deschamps che si qualifica così come prima grazie alla miglior differenza reti.

Italia-Francia, la cronaca

Pronti, via e Francia già avanti: al secondo minuto di gioco, Digne batte un angolo dalla sinistra, Rabiot svetta di testa e supera Vicario. Il raddoppio della Francia arriva al minuto 33: ancora Digne protagonista, questa volta su punizione, dove il suo tiro, dopo aver centrato la traversa, finisce sulla nuca di Vicario e poi in porta. Ma gli azzurri reagiscono subito: al 35° minuto ennesima volata di Dimarco che mette in mezzo per Cambiaso che col piatto sinistro buca Maignan. Nella ripresa gli Azzurri cercano subito il gol del pari ma al 65° arriva il tris dei francesi: ancora assist di Digne dalla sinistra e colpo di testa di Rabiot che per la seconda volta sorprende ancora un incolpevole Vicario. Negli ultimi venti minuti succede poco e niente con l'Italia raramente pericolosa. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro Vincic fischia la fine: l'Italia chiude al secondo posto il gruppo B di Nations League.