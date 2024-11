Spalletti: “Italia, bilancio positivo. Questo ko non deve toglierci certezze"

"Purtroppo è così, la partita è stata decisa da tre calci piazzati. Poteva essere una tranquilla sotto il punto di vista delle pressioni, poi però abbiamo preso subito gol e inoltre non siamo stati bravi a restare tranquilli". Sono le parole di Luciano Spalletti, intervenuto al termine della sfida contro la Francia, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League. A San Siro, la selezione di Didier Deschamps si impone con il finale di 3-1, recante la doppia firma dell'ex bianconero Adrien Rabiot: a causare il raddoppio invece l'autorete di Guglielmo Vicario. Gli Azzurri, andati a segno con lo juventino Andrea Cambiaso, cedono così la vetta del Gruppo 2 della Lega A - terzo posto invece per il Belgio, caduto anche contro la selezione per Israeliana - .