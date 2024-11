Cambiaso: “La prestazione c’è stata”. Kean e l’occasione finale: “Bravo Maignan"

Le dichiarazioni di Barella

"E' stata una gara difficile, contro una squadra forte, ma ce la siamo giocata sino alla fine. Sono arrivati tre gol da palla inattiva. E' un passo in avanti nel nostro percorso, anche se dispiace perdere così. Bisogna, però, vedere come arrivano le sconfitte. La prestazione c'è stata, abbiamo avuto le nostre occasioni". A dirlo è stato il centrocampista dell'Italia Nicolò Barella, ai microfoni di Rai Sport, al termine della sfida persa 3-1 contro la Francia. "Il bilancio è positivo, ci siamo qualificati per i quarti. Il cammino intrapreso è quello giusto. Arrivare primi sarebbe stato un plus, un riconoscimento per tutti, peccato", ha aggiunto il giocatore dell'Inter, oggi capitano azzurro.