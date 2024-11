Anghelè-gol nell'Italia U20, Bonucci e Corradi due su due: poker alla Romania

L'Italia U20 vince ancora. Dopo il clamoroso successo in rimonta per 2-3 sulla Polonia, gli azzurrini del ct Bernardo Corradi si sono imposti per 4-1 sulla Romania al Viola Park. Si tratta del terzo successo nella Elite League per l'U20 italiana, nel cui staff è presente anche Leonardo Bonucci. Tra l'altro proprio l'ex difensore, qualche giorno fa, si era mostrato in versione cantante al rito di iniziazione per l'ingresso nel gruppo: dal suo arrivo tra gli assistenti del ct due vittorie su due.

Italia U20, poker alla Romania: in gol Anghelè L'Italia U20 ha indirizzato la sfida con la Romania già nella prima frazione di gioco. Al 23' il vantaggio: traversone Reale e Bakoune insacca approfittando di una incertezza della retroguardia avversaria. Passano 10' e arriva il raddoppio: Lipani sfrutta al meglio l'assist di Perlingieri e sigla il 2-0. Prima dell'intervallo arriva anche il tris con Kofler. Nella ripresa calcio di rigore in favore degli azzurri conquistato da Konatè: dal dischetto si presenta Anghelè, attaccante della Juve Next Gen, che non sbaglia e cala il poker. Gol della bandiera per la Romania al 36' del secondo tempo con Trica.

Soddisfatto al termine del match il ct Corradi: "Avevamo preparato bene la partita, sulla loro pressione, trattandosi di un avversario molto fisico. Poi le cose sono andate diversamente come tipo di sviluppo della gara, ma siamo stati bravi a creare il presupposto della palla libera per giocare bene e dare ritmo nella fase di possesso. Questo è un bel gruppo, con carattere e qualità: i nuovi si sono integrati subito bene e non è banale esordire con la maglia della Nazionale". L'Italia U20 sale così a 10 punti in classifica.

