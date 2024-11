Cherki con l'Italia di Spalletti? La mossa Figc per 'soffiarlo' alla Francia

L'ultima idea della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) è quella di naturalizzare l'oriundo Rayan Cherki, 21enne del Lione, club che al termine della stagione rischia la retrocessione per dissesto finanziario. Nato il 17 agosto 2003 in Francia, proprio a Lione, ma originario dell'Algeria, potrebbe indossare la maglia azzurra grazie a una nonna paterna (alcuni parlano invece di un nonno), le cui radici sono in Puglia, più precisamente a Bari. Al momento ha scelto di indossare maglia dei Galletti ma non avendo ancora esordito con la selezione maggiore di Didier Deschamps è ancora in tempo per cambiare casacca.