Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026: data, urne, gironi e perché conta la Nations

Chi si qualifica ai Mondiali?

Le quattro squadre che approderanno alla Final Four della Nations League, come detto, verranno inserite in gironi da 4 nelle qualificazioni ai Mondiali. Ma come fare se i sorteggi per questi ultimi sono fissati il 13 dicembre e le squadre che accederanno alle semifinali di Nations League saranno note soltanto a marzo? Si ricorrerà alle 'X' per riempire i vuoti, in attesa delle sfide che decreteranno quali saranno le nazionali che avranno accesso nei raggruppamenti da 4 o da 5. Ma nello specifico come funzionano i gironi di qualificazione ai Mondiali?