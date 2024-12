Spalletti, l'Italia di Kean e Retegui e "una possibilità superiore": parla il ct

Fino al 20 dicembre, la Farnesina ospita "Sfumature d'Azzurro" , una mostra che celebra la storia del calcio italiano. L'esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo del Calcio di Coverciano , raccoglie centinaia di cimeli leggendari, tra cui la maglia di Paolo Rossi, gli scarpini di Silvio Piola e il pallone del trionfo mondiale del 2006, oltre a tanti altri oggetti. In un viaggio emozionante attraverso le gesta degli Azzurri, i visitatori possono anche rivivere i gol del Mundial in realtà virtuale, un'esperienza unica che riporta alla memoria le glorie di una delle squadre più amate al mondo. A margine dell'evento, Luciano Spalletti, ct dell' Italia , fa alcune considerazioni su alcuni temi attuali e sul futuro degli azzurri.

Spalletti, Kean-Retegui e il messaggio a Bove

Luciano Spalletti risponde, ai microfoni di Sky Sport, così sul momento dei due attaccanti azzurri: "Retegui è diventato completo dentro l'area di rigore e sono convinto possa competere contro tutti. Deve migliorare quando, invece, gioca più lontano dalla porta e anche a relazionarsi con la squadra. Kean è fortissimo e anche lui ha fatto passi avanti notevoli mostrando una maturità importante. Il centravanti è sempre un terminale importante per portare a casa il risultato". Sulle ultime scelte fatte: "Sono quelle giuste e rimarranno quelle, sono molto convinto dei calciatori che sono andato a comporre negli ultimi raduni. Quello che ci hanno fatto vedere è importante".

Sul possibile ritorno di Zaccagni: "È stato un elemento importante anche durante l'Europeo e per quello che ha fatto vedere in allenamento. Ora ha una possibilità superiore perché lo vedo spesso giocare dentro il campo e in un sistema di gioco diventa fondamentale andare a prendere quei giocatori che fanno quel ruolo lì nei club. Nella stagione della Lazio c'è anche il suo zampino". A chiudere su Bove: "Non l'ho sentito, ma l'hanno fatto l'allenatore e i dirigenti dell'U21. Lo andrò a trovare molto presto perché andare tutti nello stesso momento mi sembrava un po' pressante. Futuro? Non ci voglio pensare perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tanti punti di vista. Lui, come altri giovani, era nella mia lista dei giocatori convocabili per la Nazionale maggiore per cui spero possa riprendersi presto e rivederlo di nuovo in campo".