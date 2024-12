Italia, diretta sorteggi Mondiali: girone di qualificazione e possibili avversarie

ZURIGO (SVIZZERA) - Alle ore 12, a Zurigo (Svizzera), si terranno i sorteggi dei gironi di qualificazione per i Mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Un torneo allargato a 48 squadre e non più 32. L'Italia manca all'appuntamento da ben due edizioni: gli azzurri saltarono Russia 2018 venendo eliminati nella finale playoff dalla Svezia (1-0 in trasferta e 0-0 al Meazza), mentre quattro anni dopo, con in mezzo l'Europeo vinto a Wembley nel 2021 ai rigori proprio contro l'Inghilterra, la Nazionale di Roberto Mancini fallì l'accesso alla manifestazione iridata in Qatar perdendo 1-0 a Palermo in semifinale contro la Macedonia del Nord. Guardando al presente, in realtà, la selezione di Luciano Spalletti non conoscerà il nome delle proprie avversarie oggi, ma a marzo, quando disputerà i quarti di finale di Nations League contro la Germania. Chi vince, infatti, finirà nel girone da quattro, chi perde in quello da cinque. Stessa sorte, ovviamente, toccherà alle altre formazioni ancora in corsa in Nations League: Olanda e Spagna, Croazia e Francia e, infine, Danimarca e Portogallo. In totale ci saranno cinque fasce (le prime quattro da 12 e l'ultima da 6) per un totale di 54 squadre presenti. Questo vuol dire che i gironi dalla lettera A alla F saranno composti da quattro squadre e quelli che vanno dalla lettera G alla L da cinque.