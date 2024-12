Italia, Lobotka o Haaland? Spalletti adesso vuole battere la Germania

Il regolamento

Ora, al netto della presenza di Lobotka nella Slovacchia (e il ct è Calzona: due vecchie conoscenza del Napoli e di Spalletti) e di Haaland nella Norvegia, nessuno dei due gironi può razionalmente (al netto di presenza di stranieri nel campionato, di guerre contro il presidente federale eccetera) un problema per raggiungere la qualificazione. Se non ci si dovesse (di nuovo) riuscire sarebbe per responsabilità (di nuovo) individuali di chi sta in panchina e in campo. Poche storie. Molto meglio ragionare, come concentrarsi ha fatto Spalletti, sulla necessità di battere la Germania che permetterebbe, tra l’altro, di ospitare la Final Four di Nations League a Torino e di iniziare più in là il percorso di qualificazione verso il Mondiale. Caso Italia a parte, il regolamento prevede che si qualifichino le vincenti dei 12 gruppi mentre le 12 seconde e le 4 migliori di Nations (una per ogni serie) non ancora qualificate che si giocheranno ai playoff gli ultimi 4 posti. Totale di 16 partecipanti (tre in più rispetto al passato) per contribuire il totale di 48 Nazionali alla fase finale. Rapportato il regolamento alla griglia che a lato, è davvero azzardato immaginare che qualche vip possa rimanere esclusa dalla fase finale, considerato anche il paracadute rappresentato alla Nations League. Il percorso verso il Mondiale inizierà, a seconda dei gironi, a marzo del prossimo anno e si concluderà a novembre, con la coda degli spareggi, il 26 e 31 marzo 2026, che assegneranno gli ultimi quattro posti.