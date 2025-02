Kean-Retegui, i due re dei gol: e Spalletti se li gode...

Quanto rischia la Fiorentina con questa clausola da 52 milioni nel contratto di Kean ? Per capirlo occorrerà attendere l'estate quando soprattutto i club inglesi, che continuano a inviare emissari al Franchi, si faranno sotto. Per ora nel clan viola non è ritenuta un'urgenza rivedere l'accordo stipulato fino al 2029 a luglio, preferendo coccolarsi, dopo la doppietta di giovedì sera che insieme al gol di Ranieri ha schiantato l' Inter e regalato il momentaneo 4° posto, questo centravanti che da diamante grezzo è oggi un brillante purissimo. Alla faccia di chi aveva storto il naso davanti alla scelta di Commisso di investirci 18 milioni comprensivi di bonus e Pradè di puntarci per cercare, dopo vari tentativi, di colmare il vuoto lasciato da Vlahovic .

La rivincita di Kean

Risultato? Compiendo il cammino inverso, da Torino a Firenze, dopo un'annata con 0 gol e appena 8 presenze da titolare nella Juventus, Kean si sta prendendo una bella rivincita e viaggia quasi ai ritmi del collega serbo: 15 gol in 23 match di campionato per il primo, 17 il secondo prima di lasciare la Fiorentina per trasferirsi nel gennaio 2022 in bianconero. Media di uno ogni 123' che ha permesso a Moise, sommando i 4 fatti nelle coppe, di toccare quota 19 superando - e siamo a solo a febbraio - il proprio record stagionale (17 col Psg in 41 gare nel 2020-21), avvicinare sempre più il bottino con la Juve (22 in 123 partite) e figurare già tra i goleador più prolifici della storia viola, insieme a Toni, Montuori, Batistuta, Hamrin, dopo le prime 23 giornate di Serie A. Un rendimento che lo mette in lizza per la Scarpa d'oro e il titolo di capocannoniere: davanti c'è solo Mateo Retegui con 16 centri.

Kean-Retegui, le parole di Spalletti

Musica per Luciano Spalletti, presente l'altra sera al Franchi, e per la Nazionale che, in vista della Nations League e delle qualificazioni mondiali, può vantare dopo tanti anni due simili bomber. Non succedeva dal 2013-14 con Immobile e Toni. Prima c'erano stati Totti e Lucarelli (2006-07), Lucarelli e Gilardino (200405), Filippo Inzaghi e Montella (1996-97), Protti e Signori (1996-97), Signori e Zola (1993-94). «Kean e Retegui stanno dimostrando ciò che speravamo, siamo felici di vederli lassù» la rimarca da tempo il ct non escludendo di schierarli pure assieme. Come? «Mateo prima punta e Moise negli spazi intorno». Palladino nella Fiorentina lo vuole terminale d'attacco e, visto l'effetto che fa, non può essere altrimenti. Con Kean Firenze sogna la Champions e gongola all'idea che alla Juve c'è chi lo rimpiange: «La mia forza? Mi hanno sottovalutato troppo, a Firenze sto bene, mi hanno fatto capire subito che tengono a me, io ricambio e ci metto sempre il cuore» il refrain dell'attaccante che comunque, quando ha segnato a dicembre il primo gol da ex ai bianconeri, non ha esultato. Perché il passato non si cancella anche se è il presente che ci esalta.

Quale futuro per Kean?

Quanto al futuro, chissà. C’è la spada di Damocle della clausola che non vale solo all’estero come spiegò mesi fa il dg viola Ferrari, 52 milioni sono tanti ma rischiano di diventare abbordabili per chi ha mezzi e cerca un bomber di razza: «Non è una condizione che amavamo, nonostante ci fosse stata chiesta dall’altra parte. È stata fatta perché il ragazzo voleva tale garanzia e noi lo volevamo a tutti i costi. Se poi vorrà andar via, dovrà dare anche lui il via libera». Prospettiva cui i tifosi viola non vogliono neppure pensare adesso che Firenze ha il nuovo re del gol. E una qualificazione in Champions potrebbe convincere Kean a resistere a eventuali tentazioni.