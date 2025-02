"Cannavaro-Gattuso, big match nel segno di Lippi": parla Vladovich

MILANO - Domenica alle 15, a Zagabria, andrà in scena il big match tra la Dinamo di Fabio Cannavaro – terzo in classifica a quota 38 - e l’Hajduk Spalato di Rino Gattuso - secondo in graduatoria con 44 punti, a meno 1 dal Rijeka capolista -. Un match infuocato a livello locale, un derby tra due ex compagni, amici e campioni del mondo con l’Italia nel 2006, per entrambi gli (ex) azzurri. Mauro Vladovich, attuale segretario organizzativo del Club Italia, è stato dal 1994 al 2018 (anche) il segretario della Nazionale A, motivo per cui ha vissuto in prima persona l’esaltante mondiale tedesco, entrando in confidenza con gli eroi di quella spedizione calcistica.