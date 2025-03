Bonucci, il compagno Juve e il rimpianto: “Se oggi potessi tornare indietro…”

“Vedere San Siro pieno ti ‘scalda la miccia’. Sono convinto che anche stavolta ci saranno tantissimi tifosi e che assisteranno ad una bella partita tra due squadre che giocano a calcio. Ci saranno tante occasioni, il pubblico si divertirà". Leonardo Bonucci inizia a infuocare il cammino della Nazionale italiana verso la partita Italia-Germania in programma giovedì 20 marzo allo stadio San Siro. Sfida valida, oltre alla storica rivalità, per l'andata dei quarti di finale della Nations League . In una lunga intervista concessa ai microfoni del sito della Figc , l'ex Juve ha parlato anche della sua nuova esperienza come assistente allenatore della Nazionale Under 20 , tornando però al lontano 2012 .

Verso Italia-Germania, le parole di Bonucci

L'ex difensore della Juventus, sarà impegnato con gli Azzurrini a Istanbul in un match valido per l’Elite League: “Tra i calciatori di questa Nazionale per caratteristiche tecniche quello che mi assomiglia di più è Bastoni, mentre come leadership Gigio Donnarumma, pur avendo un carattere diverso dal mio, rappresenta un punto di riferimento - ha aggiunto -. Mi sembra si sia creata una buona alchimia tra la squadra e lo staff, un fattore fondamentale per ottenere risultati”. Ma la mente dell'ex calciatore viaggia e arriva fino a uno dei ricordi più dolci della nazionale italiana, questa volta nei panni del tifoso: "Da tifoso il ricordo va a un altro Italia-Germania, alla semifinale del Mondiale 2006 decisa ai supplementari dalle reti di Grosso e Del Piero. Avevo esordito da poco in Serie A e a fine maggio ero stato convocato per uno stage con l’Under 21. Mi avevano dato la maglia numero 13, quella del mio idolo, Alessandro Nesta, che indossai durante le partite del Mondiale. Il giorno della semifinale ero a Viterbo e tifavo davanti alla Tv con il mio gruppo storico di amici. Al gol di Grosso mi affacciai alla finestra per urlare di gioia, ricordo i caroselli e la soddisfazione per aver battuto la Germania a casa sua”.

