Italia-Germania, i convocati di Nagelsmann: una novità dalla Serie A

BERLINO (Germania) - Sabato 20 marzo a San Siro (ore 20:45) l'Italia di Luciano Spalletti affronterà la Germania di Julian Nagelsmann per l'andata dei quarti di finale della Nations League, il ritorno il 23 dove è previsto il tutto esaurito a Dortmund, con la Germania che in caso di passaggio del turno ospiterebbe la Final Four di Nations League fra Monaco e Stoccarda dal 4 all'8 giugno. il Ct tedesco ha ufficializzato i 23 convocati con una novità dalla Serie A. Infatti è l'interista Yann Bisseck è la grande novità alla prima chiamata nella nazionale maggiore per il difensore nerazzurro. Nell'elenco dell'ex allenatore del Bayern Monaco anche otto rientri rispetto all'ultima lista di novembre: si tratta di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Leon Goretzka del Bayern Monaco, David Raum del Lipsia, i tre dello Stoccarda Jamie Leweling, Deniz Undav e Angelo Stiller, e Jonathan Burkardt e Nadiem Amiri del Mainz.