Bonucci continua a studiare e va a 'lezione' da Fabregas: cosa è successo

Bonucci ha le idee chiare di quel che deve essere il suo futuro. L'ex difensore della Juventus ha iniziato da qualche mese il percorso da allenatore e, dopo l'abilitazione a Coverciano, è andato subito a lavorare nello staff di Bernardo Corradi con l' Italia U20 . La sua esperienza da calciatore può e deve essere importante per tantissimi giovani calciatori, ma è formativo anche per lui perché l'obiettivo è quello di arrivare sulla panchina dei grandi e il sogno è tutto a tinte bianconere.

Bonucci studia da Fabregas

"Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato perché quando penso a voler fare l’allenatore penso a quella panchina lì", ha dichiarato Bonucci al Bmst in una recente intervista. Ma prima di arrivare lì c'è bisogno di fare un percorso senza correre, soltanto con la voglia di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Proprio per questo motivo in questi ultimi giorni è stato, assieme a Corradi e allo staff dell'Italia U20, nel quartier generale del Como.

"Giorni passati a guardare, parlare, condividere e che fanno parte di un percorso di crescita. Grazie al Como per l’ospitalità e le strutture e a Fabregas per l’umiltà e il tempo dedicato a Noi dello staff dell’U20". Questo ha scritto nel post sul suo profilo Instagram l'ex difensore della Juventus.