Convocati Italia, novità e sorprese: c’è Casadei, fuori Locatelli e Chiesa!  

Out Dimarco, fuori Locatelli, prime volte per Casadei e Ruggeri

Il problema muscolare subito da Dimarco gli ha impedito anche di fare parte dei convocati di Spalletti per le prossime due sfide contro la Germania. Al posto dell'esterno dell'Inter, il ct ha premiato Ruggeri, che festeggia così la sua prima convocazione. Qualche sorpresa a centrocampo con Locatelli ancora una volta non chiamato, nonostante sia stato uno dei pochi a salvarsi nella Juve di Thiago Motta. Il mediano è un titolare fisso della Vecchia Signora, ma nonostante il suo rendimento, l'allenatore ha preferito dare una chance a Casadei (anche per lui prima volta) che si è subito imposto con il Torino. Niente da fare per Orsolini e anche per Chiesa (ai margini del Liverpool), ma rientrano alcune ali come Zaccagni e Politano per cercare di dare una svolta alla partita anche a gara in corso.