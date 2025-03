TORINO - Gli sono bastate 5 presenze in campionato (per 327 minuti), un gol e un assist per prendersi la Nazionale maggiore, solo 41 giorni da granata per diventare uomo copertina. La notizia era nell’aria ma adesso è ufficiale: Luciano Spalletti ha convocato Cesare Casadei per gli impegni dell’Italia di UEFA Nations League cont