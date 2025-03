Casadei e la prima volta in Nazionale: “Motivo d’orgoglio”. Su Vanoli...

FIRENZE - Il centrocampista del Torino Cesare Casadei ha parlato nella conferenza stampa dal ritiro della Nazionale ad Appiano Gentile, in vista della partita contro la Germania per i quarti di finale di Nations League. Prima chiamata in azzurro per l'ex Chelsea che ha dichiarato:"Sicuramente sta accadendo tutto molto in fretta, io sono concentrato solo sul presente e lavorare giorno per giorno. È un piacere e motivo d'orgoglio essere convocato per la prima volta. Io cerco di fare il massimo e ricevere i complimenti dal ct della Nazionale è una motivazione in più per continuare a lavorare. Col mister ci siamo presentati ieri sera, non siamo ancora entrati nello specifico a livello tecnico. Samuele al Toro è un punto di riferimento, è il capitano ed è un esempio. Io cerco di seguirlo in quello che fa, perché è un bravissimo ragazzo e mi sta aiutando tanto in queste prime settimane al Torino".

Esperienza all'estero

"Mi ha dato tanto. Io posso parlare per me, non è una cosa uguale per tutti e ciascuno deve fare il suo percorso. Posso solo dire che questi due anni in Inghilterra mi hanno dato tanto: ne sono uscito come persona e come calciatore diverso. Posso solo ringraziare chi mi ha aiutato, sono orgoglioso del percorso fatto - aggiunge - È un calcio diverso da quello italiano. Da un punto di vista tecnico una delle differenze principali è nell'intensità, però anche la Serie A è molto intensa e competitiva. È forse la differenza principale"

Inghilterra più voglia di rischiare i giovani?

"Non saprei rispondere. Io posso parare della mia esperienza personale: in Inghilterra ho fatto varie esperienze, ho girato vari club, in prestito e non. Posso semplicemente dire che, per la mia esperienza, non mi sento di parlare così in maniera generale di Italia vs Inghilterra. È questione di opportunità, sinceramente non ho notato tutta questa differenza tra i due Paesi".

Cosa può dare in campo

"Io mi reputo un centrocampista a cui piace inserirsi, un giocatore che cerca di dare quantità a livello fisico alla squadra, di buttarsi dentro e magari trovare gol. A parte questo, io cerco sempre di dare quello che necessita la squadra e che mi chiede il mister. Mi metterò a completa disposizione del ct, in base a quello che vuole cercherò di soddisfare le sue richieste e i suoi principi di gioco".

Sull'avventura la Torino e Vanoli

"Sono moto contento, penso che il mio inserimento nel gruppo sia stato aiutato dalla fiducia che ho sentito fin dall'inizio. Era quello che cercavo, una squadra dove potessi giocare il più possibile e ritrovare la continuità che mi mancava. Sono molto contento, devo ringraziare il mister, lo staff, i compagni - aggiunge - Mister Vanoli mi sta dando tanto in questi primi mesi in Italia. Mi mancava la continuità, sono venuto qui per questo: per ritrovare la fiducia e la voglia di divertirsi. Quando non giochi non è sempre facile. Mi sta dando tanto in questi primi mesi in Italia, mi sta migliorando molto a livello tecnico e tattico: quando prendi fiducia, sta tutto lì. È un allenatore che trasmette grande passione, per quanto mi riguarda in queste settimane ci ha sempre dimostrato che mette l'anima in quello che fa. Festeggiare con i propri tifosi è una bella cosa, è giusto farlo con chi ti segue e ti supporta".