Retegui ko, brutte notizie per l'Italia e Spalletti: le condizioni

L' Italia si prepara ad affrontare una doppia sfida cruciale contro la Germania nei quarti di finale della UEFA Nations League , ma le ultime notizie arrivate da Appiano Gentile, dove si allenano gli azzurri, suonano come un duro colpo per Luciano Spalletti . Infatti, uno degli attaccanti più in forma della squadra, Mateo Retegui , non sarà a disposizione per le due gare contro la squadra teutonica, una delle quali si disputerà nella serata di giovedì a San Siro.

Infortunio Retegui, le condizioni

L'attaccante dell'Atalanta, è stato convocato per le due sfide contro la Germania, e nella mattinata di mercoledì 18 marzo è stato sottosposto ad accertamenti medici a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Dopo le verifiche, il medico della Nazionale ha valutato che il centravanti della Dea non fosse nelle condizioni fisiche ottimali per scendere in campo e, pertanto, è stato dichiarato indisponibile per entrambe le gare. La decisione è stata presa con prudenza, considerando l'importanza degli incontri e la necessità di non correre rischi in vista del prosieguo della stagione.

In seguito alla diagnosi, Retegui ha fatto ritorno al suo club di appartenenza, l'Atalanta, per proseguire con ulteriori valutazioni e trattamenti specifici in base all'evolversi della situazione. La notizia della sua assenza complica ulteriormente il lavoro di Spalletti, che dovrà fare a meno di un giocatore che si è rivelato fondamentale nelle ultime gare della Nazionale e non solo, essendo l'attuale capocannoniere della Serie A. Alle 14:30 è anche in programma la conferenza del ct azzurro che magari darà indicazioni ulteriori circa le condizioni dell'attaccante e sul suo sostituto.