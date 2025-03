L'Italia-Germania di Calafiori: "Hanno la spocchia, si sentono sempre superiori"

Calafiori: "La Germania ha sempre avuto la spocchia"

"Come mi ha cambiato la Champions? Era un sogno che avevo da bambino, l'ho realizzato ed è un'emozione grandissima. Preferisco giocare a livelli altissimi come Champions, Premier o Nazionale. In quali altri ruoli mi vedo? Avevo parlato del centrocampista, mi riferivo a quello. Non è un obiettivo, ma è più saper fare più cose possibili, nel miglior modo. È una cosa fondamentale nel calcio moderno. L’assist a Zaccagni all’Europeo? L'emozione è enorme, forse la più grande mai provata in carriera, per quello che era successo prima e per l'importanza che ha avuto. L'ho rivista parecchie volte, quello che mi emoziona tuttora sono le emozioni sui maxi-schermi: è una cosa che sa di Nazionale e che non puoi provare con il club. Non mi ricordo cosa stavo pensando, sapevo che era l'ultima azione e ho dato tutto: anche Mattia ha fatto un gol non da poco, complicato e pesante. Con la Germania non sarà mai una partita come le altre. Non so bene che gara aspettarmi, sia a noi sia a loro manca qualche giocatore. È un test importante, sicuramente vogliamo vincere per poi andare alle fasi finali di Nations League. Troppe cose sono cambiate negli anni. Non saprei. Loro magari hanno avuto sempre questa spocchia, questa cosa di essere superiori e noi magari li abbiamo portati coi piedi per terra. Però ogni partita fa storia a sé: noi siamo umili e pensiamo a dare il massimo".