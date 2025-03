Spalletti: "Gatti è forte, Cambiaso vuole bene alla Nazionale". Su Kean...

Inizia con un pensiero per Bruno Pizzul, storico ex telecronista Rai delle partite della Nazionale recentemente scomparso, la conferenza stampa di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana impegnata domani sera nel match con la Germania, valido per l'andata dei quarti di finale di Nations League: "È un ricordo che faccio con piacere. Con la sua voce riusciva ad arrivare da tutti quelli che erano a casa, facendo vivere la partita in maniera molto più diretta. Aveva questa qualità nel saper leggere e descrivere le azioni. Quando accelerava con la voce c'era sempre da aspettarsi qualcosa che poteva essere la soluzione per vincere la partita. È stata una perdita di quelle che ricorderemo per tutta la vita". L'allenatore azzurro, poi, passa alla situazione infortunati e acciaccati: "Retegui? Lo abbiamo rimandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta. Non ha un problema ben definito. Per il momento non chiamo nessuno perché voglio capire come va la prima sfida. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli. Se, invece, devo chiamare una seconda punta chiamerò Baldanzi. Cambiaso e Zaccagni disponibili solo per la seconda partita? C'è questo rischio. Il fatto che Cambiaso sia venuto e che continui a lavorare fa capire che vuole esserci. Lo riteniamo un calciatore che ama il lavoro che fa e che vuole bene alla Nazionale".