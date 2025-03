Qualificazioni Europei: Luongo lancia l'Italia U17, Slovacchia ko

La seconda fase del cammino verso i prossimi Europei si apre nel migliore dei modi per l'Italia Under 17. Nella prima giornata del Girone A gli azzurrini vincono per 1-0 contro la Slovacchia, conquistando tre punti importanti in chiave classifica. Un primo posto al momento conteso con la Croazia vincente con il medesimo punteggio contro l'Ucraina, che funge da unica via d'accesso per la qualificazione diretta.