Qualificazioni Europei, Italia Under 19-Lettonia 1-1: Joksts risponde a Ekhator

Tra Italia e Lettonia Under 19 ad avere la meglio è stato l'equilibrio. Nella prima gara dell' Elite Round , valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria, le due formazioni si spartiscono un punto a testa dopo il pareggio per 1-1 . Il Gruppo 5 vede quindi volare subito in testa alla classifica la Spagna , che si è imposta per 2-1 contro la Francia fanalino di coda.

Italia-Lettonia Under 19, la cronaca della partita

Partita senza esclusione di colpi quella tra Italia e Lettonia. La prima frazione di gioco mette già in chiaro che sarà un match molto combattutto, ma a rompere le righe è Ekhator che porta in vantaggio gli azzurrini. Il secondo tempo segue lo stesso copione, e quando la gara sembra stia scivolando via, arriva il pareggio dei lettoni con Joksts. I ragazzi di Dobrecovs restano in dieci al 96esimo, ma gli italiani non hanno il tempo per approfittare della superiorità numerica. Finisce 1-1.