Infortunio Calafiori, lascia l'Italia: altri esami per il trauma al ginocchio

Oltre alla sconfitta, anche la beffa . Alla serata amara che ha visto l' Italia sconfitta per 1-2 dalla Germania , con tanto di rimonta, si aggiunge anche la notizia dell'infortunio di Riccardo Calafiori . Il difensore era uscito anzitempo dalla gara contro i tedeschi dopo una brutta caduta. Nonostante si fosse rialzato e avesse ripreso a correre, il calciatore è stato poi costretto a chiedere il cambio. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro .

Verso Germania-Italia, Calafiori salta la sfida di Dortmund

Al momento non sono chiari i tempi di recupero mentre l'unica certezza è l'assenza dell'ex Bologna nella sfida di ritorno a Dortmund, dove si deciderà chi tra gli italiani e i tedeschi approderà alle semifinali di Nations League. Il giocatore, come comunicato dalla Figc, già in giornata abbandonerà il ritiro di Coverciano per fare ritorno in Inghilterra, dove lo staff medico dell'Arsenal procederà e esami più approfonditi per stabilire la gravità dell'infortunio.