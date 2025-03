Elimoghale, il baby Juve firma la rimonta per l'Italia U17! Ucraina ko

La seconda giornata del Gruppo A per la qualificazione agli Europei di categoria sorride all'Italia Under 17 che supera i pari età dell'Ucraina con il punteggio di 2-1. Vittoria importante in chiave classifica, con gli azzurrini che si portano in vetta con sei punti, bottino pieno fino a questo momento. Fondamentale ai fini della qualificazione sarà la sfida con la Croazia in programma martedì alle 15:30.