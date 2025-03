Un super Liberali non basta all’Italia U19: beffa Spagna nel finale

Italia U19-Spagna U19, la partita

Gli iberici rompono subito gli indugi al 17' con la rete di Monserrate Pueyo che riceve il pallone dalla sinistra da Cordero, calcia un traversone che trova la sfortunata deviazione di Leoni e la sfera finisce dritta alle spalle di Martinelli. A ristabilire la parità prima dell'intervallo ci pensa Liberali: Merino allarga la gamba e commette fallo sul fantasista rossonero il quale è gelido dal dischetto al 29' per l'1-1.Spagna padrona del campo con le conclusioni di Munoz e Garcia che spaventano la porta di Martinelli.

Nel secondo tempo l'Italia fatica a farsi pericolosa se non al 73' quando De Pieri serve benissimo Liberali in mezzo all'area ma il numero 10 sbaglia incredibilmente un rigore in movimento con Jimenez che resta in piedi fino all'ultimo e salva i suoi. La Spagna, dopo un avvio di ripresa aggressivo non si affaccia più nell'area di Martinelli decisivo su Janneh, l'Italia ci crede e all'84' Liberali si fa perdonare il brutto errore precedente: asse tutto rossonero con il cross perfetto di Magni dalla destra ed incornata di Mattia sul primo palo imprendibile per Jimenez. Gli ospiti si riaccendono di colpo e all'88' Jack commette un’ingenuità, trattiene Janneh e l’arbitro indica il dischetto dove si presenta Cordero per il 2-2. L'Italia vuole provare a vincerla ma si apre troppo e al 91' suda freddo perché ancora Janneh scappa via ed il suo diagonale mancino passa ad un soffio al palo.