Spalletti sul 2-0 Germania: “Meglio se si prende così, almeno uno si rende conto"

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare il pari in Nations League in casa della Germania per 3-3 deciso dalla doppietta di Kean e dal rigore di Raspadori . Il tecnico della Nazionale azzurra ha dichiarato: “Ripartiamo da valutazioni su quello che è successo, poco determinanti nel primo tempo, nel dare la possibilità alla squadra di esprimersi, a livello individuale e collettivo; poi c’è stata la presa di coscienza che bisognava fare qualcosa di più e hanno fatto vedere l’Italia che tutti si aspettano. Rigore? Da qui non lo vedo, andare a trovare queste polemiche faccio fatica. La squadra si è espressa bene, meritava più fortuna. Il calcio funziona così, andava visto che loro battevano questi calci d'angolo veloce, bisognava stare attenti. Se non ce la facciamo c'è poco da fare. Meglio prendere gol così, così uno si rende conto che non sono parole, ma è la realtà ".

Le parole di Spalletti

Sul secondo gol subìto su angolo e la grave distrazione azzurra, Spalletti ha aggiunto: “Abbiamo sbagliato troppe pulizie sulle palle riconquistate, non siamo stati capaci di gestire la palla. L'inizio sarebbe stato comunque così, al di là dei titolari. Mi aspettavo di più, finchè non ci ho parlato negli spogliatoi eravamo in balia di loro. Nel secondo tempo hanno fatto una gara importante. Sappiamo che dirgli, come starci insieme. State tranquilli che i discorsi si vanno a fare in modo corretto".

Le dichiarazioni di Kean

Anche Moise Kean ha commentato il pari in Nations League: "Era fondamentale tornare in campo con un atteggiamento diverso. Nel primo tempo potevamo fare meglio, ma l’importante era entrare con il giusto impatto nella ripresa, e ci siamo riusciti. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti, ma sono comunque soddisfatto del mio gruppo. Il primo tempo? Non è stato semplice, perché la Germania è una squadra di grande qualità. Noi abbiamo cercato di dare il massimo, ma loro riuscivano a trovare spazi e hanno fatto meglio di noi. Nel secondo tempo, invece, dovevamo rientrare con un altro spirito, e penso che lo abbiamo fatto. La prossima volta andrà sicuramente meglio. Sul secondo gol segnato, mi sono smarcato, Raspa mi ha servito un gran pallone e io ho cercato di piazzarla il più in alto possibile. Ne è venuto fuori un bel gol. Per quanto riguarda il gol subito su calcio d’angolo, è stata una distrazione: può succedere. Lavoreremo per fare in modo che non accada di nuovo.”