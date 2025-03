Under 17, Croazia-Italia è decisiva ma non si gioca: cos'è successo

La pioggia ferma gli azzurrini. La sfida tra l'Italia Under 17 di Massimiliano Favo, campione d'Europa in carica, e i pari età della Croazia, in programma oggi alle ore 15.30 sul campo dell'NK Lucko, è stata rinviata a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco. La partita, valida per l'ultima giornata del Gruppo 1 del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee, è stata posticipata a mercoledì alle ore 12. Resta ancora da definire la sede dell'incontro. Gli azzurri si giocano l'accesso alla fase finale dell'Europeo Under 17, in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania, e al Mondiale, che si disputerà dal 3 al 27 novembre in Qatar. L'Italia è chiamata a vincere contro i pari età croati, che con un pari passerebbero per un gol fatto in più (4), se vuole difendere il titolo conquistato nella passata edizione a Cipro, mentre già stasera, al termine delle partite degli altri gironi, potrebbe conoscere il proprio futuro mondiale.