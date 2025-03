Italia U19, sfuma l'obiettivo Europeo: la Spagna condanna gli azzurri

Pomeriggio amaro per l'Italia U19 di Alberto Bollini. La vittoria della Spagna per 4-1 contro la Lituania ha infatti condannato gli azzurri al secondo posto nel girone dell'Elite Round. Una posizione che non permetterà alla Nazionale di poter accedere ai prossimi Europei di categoria nonostante la vittoria per 2-0 sulla Francia, con una lunga sospensione per nebbia a venti minuti dalla fine.