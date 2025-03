ROMA - Belgio, Repubblica Ceca e Inghilterra. Saranno queste le avversarie della Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, nella fase finale dell'Europeo, in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo B durante il sorteggio andato in scena questa sera alla House of Football di Tirana, esordiranno martedì 20 maggio contro i pari età cechi, prima di affrontare gli inglesi e i belgi rispettivamente venerdì 23 e lunedì 26 maggio. Accederanno alle semifinali, in programma giovedì 29 maggio, le prime due classificate di ciascun girone, mentre la finale è prevista per domenica 1° giugno all'Arena Kombëtare di Tirana.

Il Ct Massimiliano Favo: "Quando arrivi a giocare una fase finale di un Europeo un'avversaria vale l'altra. Siamo stati inseriti in un girone molto equilibrato (il Gruppo B, ndr) con squadre che hanno una grande tradizione calcistica (Belgio, Cechia e Inghilterra, ndr). Non dobbiamo sottovalutare nessuno, né dimenticare che siamo l'Italia e che siamo campioni in carica".

