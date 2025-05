Italia al debutto nell'Europeo: la difesa del titolo inizia contro la Cechia. Favo: "Fondamentale partire bene"

Si accendono i riflettori sulla fase finale dell'Europeo, che prenderà il via oggi pomeriggio (ore 18) con la partita inaugurale tra i padroni di casa dell'Albania e i vicecampioni in carica del Portogallo. La Nazionale Under 17 , campione d'Europa, è pronta a difendere il titolo a meno di un anno dallo storico successo a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno). Gli Azzurrini del tecnico Massimiliano Favo debutteranno domani (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV), allo stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, contro i pari età della Cechia nella prima giornata del Gruppo B, che comprende anche Inghilterra e Belgio.

Il cammino nelle qualificazioni europee che ha portato l'Italia in Albania è stato impeccabile: sei vittorie su sei, punteggio pieno sia nel primo turno, disputato dal 5 all'11 novembre a San Marino, sia nel secondo della Lega A, dal 19 al 26 marzo in Croazia. Proprio in quest'ultima fase si è messo in mostra Destiny Onoguekhan Elimoghale, attaccante classe 2009 della Juventus, decisivo sia contro l'Ucraina (Italia-Ucraina 2-1, 22 marzo) che contro i padroni di casa croati (Croazia-Italia 1-2, 26 marzo). Domani, però, il talento bianconero non ci sarà: squalificato per somma di ammonizioni.

"Siamo qui, e questo significa già ripetersi - sottolinea il tecnico azzurro ai microfoni di Vivo Azzurro TV -. Ci piacerebbe arrivare quantomeno in semifinale per poi giocarci le nostre chance nel migliore dei modi. Siamo un gruppo completamente nuovo, che non può disporre di alcuni dei protagonisti sotto età della passata stagione (Francesco Camarda, Alessandro Longoni e Andrea Natali, ndr), fatta eccezione per Campaniello (che raggiungerà oggi i suoi compagni dopo gli impegni con la Prima Squadra dell'Empoli, ndr). Il nostro obiettivo era qualificarci sia all'Europeo che al Mondiale, quindi il bilancio è sicuramente positivo al momento".

Favo ha scelto una linea chiara fin dall'inizio di questa nuova avventura: "Non abbiamo mai caricato i ragazzi del peso dell'impresa della passata stagione. Sono un altro gruppo e stanno tracciando il loro percorso. Ci siamo limitati a spiegare quali sono le cose che servono a una squadra per raggiungere certi obiettivi, senza mai rievocare il titolo vinto a Cipro". Il secondo turno delle qualificazioni ha messo in luce anche dei nuovi talenti: "Abbiamo inserito nel gruppo due classe 2009: Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale, che hanno fatto la differenza. Speriamo che possano seguire le orme di Camarda, Campaniello, Longoni e Natali", dice alludendo al trionfo sotto età della scorsa edizione.

In mattinata, presso il Premium Beach Hotel di Durazzo, il tecnico azzurro ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione del Gruppo B insieme ai colleghi Bob Browaeys (Belgio), Pavel Drsek (Cechia) e Neil Ryan (Inghilterra). L'incontro con i media ha preceduto il calcio d'inizio del girone, previsto per domani (ore 18) con la sfida tra Inghilterra e Belgio a Rrogozhinë.

Nel pomeriggio, invece, gli Azzurrini sosterranno la seduta di rifinitura per completare la preparazione in vista del debutto contro i cechi, che hanno conquistato l’accesso alla fase finale dell'Europeo chiudendo al primo posto sia il Gruppo 7 del primo turno (disputato in Germania dal 9 al 15 ottobre, con 7 punti come i padroni di casa ma con una miglior differenza reti: 11 contro 10), sia il Gruppo A5 del secondo turno della Lega A, dal 19 al 25 marzo in Svizzera, superando gli elvetici, la Svezia e la Turchia. Il miglior marcatore della Cechia è l’attaccante dello Slavia Praga Petr Potměšil, autore di 5 reti in 6 presenze (366 minuti giocati) nelle qualificazioni. Il talento più promettente, invece, è il centrocampista dell'Hoffenheim Kryštof Čížek, che ha messo a segno 4 gol in 6 apparizioni (416 minuti giocati). Contro l’Italia, però, i cechi dovranno fare a meno per squalifica del difensore classe 2009 dello Sparta Praga, Sebastian Pech.

Con solamente otto squadre alla fase finale (dal 2015 al 2024 hanno partecipato sedici squadre) - le sette vincitrici dei gironi della Lega A più l'Albania, paese ospitante - il livello si è decisamente alzato: "Siamo tutte prime - specifica Favo -. La Cechia è una squadra forte, che ha ottenuto dei risultati sorprendenti. Non vedo l'ora di iniziare per vedere come stanno i ragazzi, perché l’approccio alla prima partita è determinante. L'esordio, in queste competizioni, è quello che ti dà il là verso il prosieguo del cammino: partire bene è importantissimo".

L'elenco dei convocati

Portieri: 12. Andrea Maran (Modena), 1. Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: 6. Benit Borasio (Juventus), 5. Leonardo Noah Bovio (Inter), 15. Cristiano De Paoli (Udinese), 3. Laurence Adam Giani (Stoke City), 2. Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), 13. Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), 16. Davide Pavesi (Cremonese);

Centrocampisti: 14. Alessio Baralla (Empoli), 8. Christian Comotto (Milan), 11. Andrea Luongo (Torino), 17. Valerio Maccaroni (Roma), 4. Vincenzo Prisco (Napoli), 18. Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: 19. Antonio Arena (Pescara), 9. Thomas Campaniello (Empoli)*, 7. Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), 10. Samuele Inácio (Borussia Dortmund), 20. Edoardo Zanaga (Empoli).

*raggiungerà il ritiro nella giornata di lunedì 19 maggio per impegni con il club di appartenenza.

Staff - Tecnico: Massimiliano Favo; Capo delegazione: Filippo Corti; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Assistente tecnico: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Luca Dalmasso; Medici: Andrea Rossato e Andrea Serdoz; Fisioterapisti: Giorgio Giannini ed Enrico Matera; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Tutor scolastico: Stefano Presciutti; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Massimo Petracchini; Ufficio Amministrazione: Antonio Martuscelli.

UEFA European Under-17 Championship Albania 2025 | Fase finale

Gruppo A: Albania*, Francia, Germania, Portogallo.

Gruppo B: Italia, Belgio, Inghilterra, Cechia.

*paese ospitante

Fase a gironi (dal 19 al 26 maggio)



Prima giornata

lunedì 19 maggio

Ore 18: Albania-Portogallo, Arena Kombëtare di Tirana

Ore 20.30: Germania-Francia, Elbasan Arena di Elbasan



martedì 20 maggio

Ore 18: Inghilterra-Belgio, Arena Egnatia di Rrogozhinë

Ore 20.30: ITALIA-Cechia, Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo

Seconda giornata

giovedì 22 maggio

Ore 18: Albania-Germania, Elbasan Arena di Elbasan

Ore 20.30: Francia-Portogallo, Arena Kombëtare di Tirana

venerdì 23 maggio

Ore 18: Belgio-Cechia, Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo

Ore 20.30: ITALIA-Inghilterra, Arena Egnatia di Rrogozhinë

Terza giornata

domenica 25 maggio

Ore 20.30: Portogallo-Germania, Arena Kombëtare di Tirana

Ore 20.30: Francia-Albania, Elbasan Arena di Elbasan

lunedì 26 maggio

Ore 20.30: Cechia-Inghilterra, Arena Egnatia di Rrogozhinë

Ore 20.30: Belgio-ITALIA, Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo

Fase a eliminazione diretta (dal 29 maggio al 1° giugno)

Semifinali (giovedì 29 maggio)

S2) Ore 18: Vincente Gruppo B-Seconda classificata Gruppo A, Arena Kombëtare di Tirana

S1) Ore 20.30: Vincente Gruppo A-Seconda classificata Gruppo B, Elbasan Arena di Elbasan

Finale (domenica 1° giugno)

Ore 20.30: Vincente S1-Vincente S2, Arena Kombëtare di Tirana