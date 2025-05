Italia U17, Iddrisa e Giani contro la loro Inghilterra: “Come un derby”, “Mi sento italiano”

Dopo aver battuto 2-1 la Repubblica Ceca, la Nazionale azzurra Under 17 si avvicina al secondo impegno del gruppo B della fase finale degli Europei di categoria, in corso in Albania. La partita contro l'Inghilterra di venerdì 23 maggio (ore 20.30) all'Arena Egnatia di Rrogozhine non sarà una gara qualunque per due azzurrini: Laurence Adam Giani e Dauda Amihere Iddrisa. "Non vedo l'ora di giocare contro l'Inghilterra - confessa ai microfoni dei media Figc Giani, terzino classe 2008, nato a Crewe e tesserato con lo Stoke City -. Personalmente non considero questa partita un derby, perché mi sento italiano e il mio unico pensiero è l'Italia. Ho grande rispetto per gli inglesi, così come per tutti gli avversari, ma onestamente non temo nessuno - ha aggiunto -. Sono concentrato unicamente su ciò che dice mister Favo e su come essere d'aiuto ai miei compagni".