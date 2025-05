EuroU17, l'Italia campione in carica sfida l'Inghilterra. Favo: "È cruciale"

"Dopo il brillante esordio contro la Cechia, domata 2-1 allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, la Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo, campione d'Europa in carica, si prepara ad affrontare l'Inghilterra di Neil Ryan, che ha pareggiato 1-1 con il Belgio all'esordio, domani, venerdì 23 maggio (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV), all'Arena Egnatia di Rrogozhinë, nella seconda giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo, in svolgimento in Albania. In palio c'è molto più dei tre punti: c'è la vetta del girone e un pezzo importante della qualificazione alle semifinali". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale la Figc rende noti i dettagli della delicata sfida che attende la selezione giovanile azzurra: "Buone notizie per gli Azzurrini, che ritrovano l'attaccante classe 2009 della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica per somma di ammonizioni contro i cechi. Sfida dal sapore speciale, invece, per i difensori classe 2008 Laurence Adam Giani e Dauda Amihere Iddrisa, che giocano oltremanica rispettivamente con lo Stoke City e il West Bromwich Albion".