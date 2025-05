Europeo U17, strepitosa Italia: 4-2 all'Inghilterra e semifinale!

Straordinaria prova di forza della Nazionale Under 17 , campione d'Europa in carica, che si impone per 4-2 sull'Inghilterra all'Arena Egnatia di Rrogozhinë nella seconda giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo, confermandosi al primo posto a punteggio pieno e staccando il biglietto per le semifinali, in programma il 29 maggio, con un turno di anticipo.

Gli Azzurrini passano in vantaggio al 10' grazie al rigore conquistato e trasformato dal talento del Borussia Dortmund, Samuele Inácio - figlio dell'ex attaccante, tra le tante, di Atalanta e Napoli -, prima di subire la rete del momentaneo 1-1 inglese, firmata al 23' dal centravanti del Lione, Alejandro Rodríguez. Al 37', i ragazzi di Favo si riportano avanti con Cristiano De Paoli, difensore dell'Udinese, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra. Nella ripresa, l'Inghilterra pareggia nuovamente i conti al 49' con il solito Alejandro Rodríguez, prima che gli Azzurrini prendano il largo grazie al tap-in ravvicinato di testa del centravanti dell'Empoli, Thomas Campaniello, al 67' e a un preciso calcio di punizione dalla sinistra del centrocampista del Torino, Andrea Luongo, al 77'.

"Giocare con questa intensità, con questa qualità, e segnare quattro gol all'Inghilterra non capita tutti i giorni - sottolinea il tecnico Massimiliano Favo -. La cosa più bella di questi ragazzi è che giocano da squadra vera, e non solo gli undici che scendono in campo dall'inizio, ma tutti: dal primo all’ultimo. È stata una partita strepitosa. Non sono solito utilizzare certi toni entusiastici, ma oggi questi ragazzi sono stati davvero eccezionali. Siamo stati padroni del campo: è una serata da ricordare".

La partita

L'Italia, che torna ad avere a disposizione il classe 2009 Elimoghale dopo la squalifica, si presenta con il consueto 4-3-1-2, cambiando quattro undicesimi rispetto alla partita d'esordio con la Cechia (Italia-Cechia 2-1, 20 maggio): De Paoli e Mambuku prendono il posto di Borasio (out per un acciacco) e Giani in difesa, Baralla sostituisce Prisco in mezzo al campo, mentre Campaniello affianca Arena in attacco, con Luongo - investito della fascia di capitano - che viene impiegato come mezzala al posto di Comotto. L'Inghilterra, rispetto al pareggio di tre giorni fa con il Belgio (Inghilterra-Belgio 1-1, 20 maggio), passa dal 3-4-3 al 4-4-2, inserendo Hardy al posto di McAidoo.

Gli Azzurrini partono forte e passano in vantaggio al 10': Inácio si procura e trasforma il rigore dell'1-0, realizzando il suo secondo gol nel torneo. La squadra di Favo insiste ma, dopo un mancino a giro di Luongo che termina di poco alto sopra l'incrocio di sinistra, subisce il ritorno degli inglesi, che pareggiano i conti con Alejandro Rodríguez, abile nello sfruttare un cross basso dalla sinistra di Benamar al 23'. L'Italia, nonostante il gol subito, non si scompone e, al 37', trova la rete del meritato 2-1 con De Paoli, che deposita rapacemente il pallone alle spalle di Porter con il destro sugli sviluppi di un corner dalla sinistra calciato da Luongo. Poco prima dell'intervallo, Nava risponde presente sia sul destro dell'incontenibile Dowman sia sul colpo di testa del solito Alejandro Rodríguez.

Nella ripresa l'Inghilterra trova subito il pari con il solito Alejandro Rodríguez, che al 49' firma la doppietta con un sinistro in diagonale. L'Italia non accusa il colpo e, al 63', sfiora il vantaggio con Mambuku, che colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e con il neoentrato Elimoghale, a cui viene annullato una rete per una precedente posizione di fuorigioco di Bovio. Il gol è nell'aria e arriva al 67' con Campaniello, che insacca di testa da due passi l'ottimo suggerimento dalla sinistra di Luongo. Gli inglesi provano a reagire con una conclusione dalla distanza di Benamar, ma Luongo, in stato di grazia, chiude i conti al 77' con una punizione chirurgica che beffa Porter sul secondo palo nell'angolino basso. Nei minuti finali, c'è spazio per un timido tentativo da fuori di Alejandro Rodríguez, poi solamente applausi per gli Azzurrini, che volano in semifinale con un turno d'anticipo: spettacolo, concretezza e cuore.

L'Italia tornerà in campo sabato (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV), allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, per l'ultima partita del Gruppo B contro i pari età del Belgio, che si sono imposti 3-1 sulla Cechia, matematicamente eliminata, nel pomeriggio (ore 18) grazie alla doppietta di Ali Camara (24' e 42') e al gol del difensore della Juventus Wout Gielen (45'). Nella ripresa, i cechi hanno segnato il gol della bandiera con Kryštof Čížek (65').



"I miei giocatori mi conoscono - aggiunge Favo - e sanno che non si molla niente. Dobbiamo uscire dal campo con la maglia sudata, ma giocando con qualità, senza fare calcoli, perché questa è la nostra mentalità: la mentalità del nostro coordinatore (Maurizio Viscidi, ndr), la mentalità del Club Italia".