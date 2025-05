Italia U17, 2-1 al Belgio e primo posto nel girone Europeo: ora semifinale col Portogallo, dove e quando

Missione compiuta. La Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo, campione d'Europa in carica, supera 2-1 in rimonta i pari età del Belgio allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, chiudendo a punteggio pieno il Gruppo B della fase finale dell'Europeo, in svolgimento in Albania. Una vittoria di carattere, che conferma l'ottimo stato di forma degli Azzurrini, già sicuri di un posto in semifinale dopo il capolavoro tattico contro l'Inghilterra di tre giorni fa (Italia-Inghilterra 4-2, 23 maggio). Gli Azzurrini subiscono la rete dell'1-0 avversario, realizzata dal centrocampista del Genk, August Jan De Wannemacker, al 12', prima di ribaltare il risultato nella ripresa grazie al fantasista del Borussia Dortmund, Samuele Inácio (subentrato al 57' a Comotto), a segno prima su azione al 62', poi su calcio di rigore, conquistato dal difensore dello Stade de Reims, Jean Tryfose Mambuku, al 77'.