Buongiorno via dal ritiro dell'Italia: con chi lo sostituisce Spalletti

Niente Nazionale per Alessandro Buongiorno, costretto a dare forfait per le sfide degli azzurri contro Norvegia e Moldavia valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il difensore centrale del Napoli neo campione d'Italia, infatti, lascia il ritiro e viene sostituito per i prossimi impegni dell'Italia: alla base della scelta evidentemente ancora qualche acciacco che lo aveva già costretto a saltare le ultime gare di campionato.