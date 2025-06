Acerbi-Spalletti, parla Buffon: "Un no all'Italia! Dopo una delusione..."

Il caso Acerbi

Acerbi nella giornata di ieri, dunque nel day after del pesante ko in finale Champions con l'Inter, ha comunicato di non rispondere alla chiamata dell'Italia. Dal suo post si evince come alcune recenti dichiarazioni da parte del ct sulla sua età non siano state prese bene. Buffon dice la sua: "Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no a un qualcosa di ancora più grande che è l'Italia. Alla fine figure come me e come il ct, come gli allenatori e i dirigenti che ci sono stati prima, siamo qui, ma siamo caduchi. Per un periodo della nostra vita abbiamo l'onore di poter rappresentare l'Italia, ma quello che è imprescindibile è il valore unico della maglia azzurra, il poter rappresentare il nostro movimento. A me e a tanti altri miei compagni di finali ingloriose è successo con la Juventus, inevitabilmente il morale non poteva essere alle stelle, ma c'era un altro lavoro da svolgere e da finire e quindi c'era da dare la propria disponibilità, anche per cercare di chiudere la stagione con un piccolo sorriso", aggiunge Buffon.