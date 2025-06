Di Lorenzo, la replica ad Acerbi e Conte ancora a Napoli: “Si scrivevano tante cose…”

Come si affronta la Norvegia e l'obiettivo Mondiale

Di Lorenzo ha spiegato anche come si dovrà affrontare la Norvegia: "La strategia sarà quella di difendere da squadra contro Haaland, Sorloth e Odegaard. La stiamo preparando al meglio, l'obiettivo è tenere il pallone il più possibile grazie alla nostra qualità in mezzo al campo. Così vogliamo limitare le loro caratteristiche ed evidenziare le nostre". Una sfida importante per la qualificazione Mondiale e per il terzino del Napoli, la manifestazione del 2026 potrebbe essere l'ultima occasione: "Io voglio giocarlo, voglio farlo. Mi manca come competizione, vale per me e per altri miei compagni. Il mister ci ha detto che tanti bimbi di dieci anni non hanno ancora visto l'Italia in un Mondiale e questo ci deve toccare. L'obiettivo è primario, l'Italia non può mancare il Mondiale per tre volte di fila. Sarebbe qualcosa di incredibile. Sappiamo l'importanza di questo girone, tanto passa dalla gara di venerdì". Sul Mondiale per Club: "È la prima volta che c'è questa competizione. Per chi deve ripartire dopo questa pausa capisco che sarà tosta e difficile, poi da appassionato lo guarderò sicuramente".