Italia, altro difensore ko: emergenza totale per la Norvegia, cos'è successo a Coverciano

COVERCIANO - Brutte notizie per il Ct della Nazionale Luciano Spalletti dopo l'ultima seduta di allenamento in vista della doppia sfida contro Norvegia e Moldavia valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Seduta personalizzata per Giovanni Di Lorenzo, alle prese con delle noie muscolari che però non allarmano, e Federico Gatti, che dopo aver due giorni caricato fisicamente, oggi ha effettuato lavoro di gestione, il resto dei convocati azzurri, compreso il blocco Inter Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi, ed il 'parigino' Donnarumma, tutti e cinque protagonisti nella finale di Champions League di sabato scorso. Successivamente ad una prima fase dedicata al riscaldamento fisico-atletico, è stato diviso in due gruppi, schierati con il 3-5-2. L'assenza però proprio di Gatti e Di Lorenzo ha costretto Spalletti a schierare in una squadra Zappacosta nell'anomala posizione di difensore di destra, mentre in un'altra a sinistra Udogie e Maldini, rispettivamente in difesa e come esterno di centrocampo.