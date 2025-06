Rugani convocato nell'Italia: Spalletti sceglie lui al posto di Gabbia

Guai in difesa per Luciano Spalletti: in vista delle sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Norvegia (venerdì 6 giugno alle ore 20.45 a Oslo) e Moldavia (lunedì 9 giugno alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia), il commissario tecnico della Nazionale deve fare i conti con diverse assenze nel pacchetto arretrato. Dopo il rifiuto di Acerbi e il ko di Buongiorno, nell'ultimo allenamento a Coverciano il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e il centrale della Juve Federico Gatti hanno lavorato a parte. Come se non bastasse si è fermato anche il milanista Matteo Gabbia che ha interrotto anticipatamente l'allenamento quando era in corso una partitella su campo ridotto per un problema muscolare alla gamba destra. Uscito dal campo autonomamente, si è però ripetutamente toccato nella parte bassa del polpaccio.