Donnarumma para tutto: Acerbi, l'Italia, il futuro tra Psg, Serie A e gli amici dell'Inter...

Dopo la vittoria della Champions League con il PSG, arrivata con lo storico 5-0 in finale contro l'Inter, Gianluigi Donnarumma sta per tornare ad essere protagonista anche con l' Italia . Il portiere scenderà infatti in campo venerdì 6 giugno nella già decisiva sfida alla Norvegia per la qualificazione al prossimo Mondiale . A due giorni dal fischio d'inizio il portiere campione d'Europa ha parlato in conferenza stampa.

Donnarumma: "Norvegia? Non sono preoccupato"

Donnarumma inizia la conferenza stampa proiettandosi subito alla sfida alla Norvegia: "Non sono preoccupato. Sicuramente c'è la tensione per una gara importante, una partita in cui dobbiamo dare tutto per portarla a casa. C'è un Mondiale in ballo. Tutti qui sanno l'importanza di questa gara, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Siamo pronti. Siamo un po' in emergenza, ma riusciremo a trovare la quadra per andare lì e vincere la partita. L'equilibrio sarà fondamentale? Sì, bisogna trovarlo da tutti i punti di vista. Ho letto un po' di cose che non mi sono piaciute perché ho letto solo commenti negativi e anche da quel punti di vista per me bisogna trovare equilibrio. Siamo una squadra giovane che lotta sempre e può crescere ancora tanto. Ma siamo già ad un livello importante, c'è solo da sostenere questa squadra perché ha giovani molto forti e un futuro eccezionale oltre che un allenatore fortissimo. Ci servirà il supporto di tutti gli italiani per fare grandi cose. Dobbiamo andare al Mondiale tutti insieme, ce la dobbiamo fare tutti insieme. Se andremo al Mondiale lo faremo non solo noi giocatori, ma insieme a tutti gli italiani. La squadra è giovane, bisogna avere fiducia. Abbiamo un allenatore fortissimo e bisogna avere fiducia in noi, starci indietro sempre. Sappiamo che anche venerdì dietro di noi ci saranno tutti gli italiani".